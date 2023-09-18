ЗСУ отримали вже 220 авто за сприяння Favbet Foundation

Збройні сили України отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже 220 автомобілів для виконання бойових і логістичних завдань на фронті

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на повідомлення фонду.

Так, днями Favbet Foundation передав Збройним силам України відразу два повнопривідні дизельні пікапи Nissan Navara.

Автомобілі відремонтовані та облаштовані додатковими пристроями нічного бачення. Один із позашляховиків направлено в підрозділ, який виконує бойові завдання в Кліщіївці поблизу Бахмута.

Інший Nissan Navara вже працює на Чернігівському напрямку та допомагає підрозділам ППО боронити українське небо.

"Автомобілі — розхідний матеріал на фронті. Тому важливо регулярно забезпечувати підрозділи якісним транспортом для оперативної зміни позицій, підвозу спорядження, боєприпасів і евакуації поранених побратимів у випадку необхідності", — наголосив президент фонду Андрій Матюха.

Нагадаємо, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.