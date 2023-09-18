ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже 220 автомобилей для выполнения боевых и логистических задач на фронте

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Так, на днях Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины сразу два полноприводных дизельных пикапа Nissan Navara.

Автомобили отремонтированы и обустроены дополнительными устройствами ночного видения. Один из внедорожников направлен в подразделение, выполняющее боевые задания в Клещиевке вблизи Бахмута.

Другой Nissan Navara уже работает в Черниговском направлении и помогает подразделениям ПВО защищать украинское небо.

"Автомобили — расходный материал на фронте. Поэтому важно регулярно обеспечивать подразделения качественным транспортом для оперативной смены позиций, подвоза снаряжения, боеприпасов и эвакуации раненых собратьев в случае необходимости", — подчеркнул президент фонда Андрей Матюха.

Напомним, ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.