Рахунок на сотні тисяч євро: росія знайшла можливість купувати електроніку у країни-союзниці України

Електроніка швидше за все застосовувалася у військових цілях

Російські державні компанії знайшли спосіб купувати мікросхеми в Латвії після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. При цьому обсяги постачання вимірюються сотнями тисяч євро.

Як йдеться у розслідуванні The Insider, йдеться про постачання продукції Ризького заводу напівпровідникових приладів (РЗПП). Її закуповувало ТОВ "Компанія Леста-М", співвласником якої є Петро Шумов, який раніше очолював російське представництво РЗПП.

"Леста-М" переважно співпрацювала з Науково-дослідним інститутом електронних приладів (НДІЕП), з яким уклала контракти на 43 мільйони рублів. Відомо, що НДІЕП брав участь у розробці ракет "Кинжал" та "Іскандер".

Також компанія постачала продукцію Іжевському електромеханічному заводу "Купол", Уфімському приладобудівному виробничому об’єднанню, Уральському оптико-механічному заводу та іншим. На цих заводах виробляють літаки Су-27, ЗРК "Тор", оптико-локаційні станції та інше.

Загальні обсяги постачання російським держкомпаніям оцінюються на рівні 80 мільйонів рублів, хоча поки немає інформації про те, що техніка з цими деталями застосовувалася на війні проти України.

"Поки неясно, чи ці мікросхеми використовувалися при виробництві ракет, але вони точно можуть використовуватися [для військових цілей], оскільки схожі за параметрами пристрою виявлялися, зокрема, в "Кинжалах", С-300 і X-59", — пише The Insider.

Як повідомлялося раніше, The New York Times з посиланням на слова офіційних осіб США, Європи та України повідомляв, що росія не лише продовжує робити ракети, але й змогла наростити виробництво. Наразі країна-терорист виробляє їх у більшому обсязі, ніж до війни.