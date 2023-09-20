Счет на сотни тысяч евро: россия нашла возможность закупать электронику у страны-союзницы Украины

Электроника скорее всего применялась в военных целях

Российские государственные компании нашли способ покупать микросхемы в Латвии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. При этом объемы поставок измеряются сотнями тысяч евро.

Как говорится в расследовании The Insider, речь идет о поставках продукции Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП). Ее закупало ООО "Компания Леста-М", совладельцем которой является Петр Шумов, ранее возглавлявший российское представительство РЗПП.

"Леста-М" в основном сотрудничала с Научно-исследовательским институтом электронных приборов (НИИЭП), с которым заключила контракты на 43 миллиона рублей. Известно, что НИИЭП участвовал в разработке ракет "Кинжал" и "Искандер".

Также компания поставляла продукцию Ижевскому электромеханическому заводу "Купол", Уфимскому приборостроительному производственному объединению, Уральскому оптико-механическому заводу и другим. На этих заводах производят самолеты Су-27, ЗРК "Тор", оптико-локационные станции и другое.

Общие объемы поставок российским госкомпаниям оцениваются на уровне 80 миллионов рублей, хотя пока нет информации о том, что техника с этими деталями применялась на войне против Украины.

"Пока неясно, использовались ли эти микросхемы при производстве ракет, но они точно могут использоваться [для военных целей], так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в "Кинжалах", С-300 и X-59", — пишет The Insider.

Как сообщалось ранее, The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц США, Европы и Украины сообщал, что россия не только продолжает делать ракеты, но смогла нарастить производство. Сейчас страна-террорист производит их в большем объеме, чем до войны.