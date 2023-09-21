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Парламентська Спецкомісія по захисту інвесторів візьметься за справу Укрінбанку"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Парламентська Спецкомісія по захисту інвесторів візьметься за справу Укрінбанку"

Тимчасова спеціальна комісія парламенту з питань захисту інвесторів почала розслідування боротьби держави за "Укрінбанк", за який Фонд гарантування вкладів судиться вже 7 років.

Про це повідомила голова Парламентської спецкомісії Галина Янченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, до парламентської ТСК звернулися колишні позичальники "Укрінбанку", яких сьогодні рейдерить фінкомпанія, що називає себе "правонаступником" банку.

"Коли ми стали розбиратися в історії глибше, виявили багато цікавих деталей. Наприклад, що фінкомпанія, яка типу "купила" банк, створена колишніми власниками "Укрінбанку", які свого часу і довели його до неплатоспроможності. А тепер намагаються через суди забрати ще й ліквідні залоги банку. І що сама фінкомпанія на місці банку заявилась у сумнівний з точки зору закону спосіб, і тільки після того, як держава сплатила вкладникам "Укрінбанку" 1,9 млрд грн. І що сама фінкомпанія — банкрут, і досі зареєстрована у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку", — зауважила нардеп.

Галина Янченко відзначила, що ТСК з питань захисту інвесторів має намір не дати завдати шкоду ні підприємствам, які страждають від спроб рейдерства, ні державі, яка вже розрахувалася з вкладниками "Укрінбанку" з державного бюджету. І в цьому питанні, зазначила нардеп, Парламентська спецкомісія є союзником з Фондом гарантування вкладів фізосіб.

"ПАТ "Укрінбанк" у 2016 р. був виведений з-під управління Фонду гарантування вкладів з усіма активами. Фонд досі не отримав відшкодування своїх кредиторських вимог та не зміг продовжити задоволення вимог решти кредиторів відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", — повідомляв раніше Фонд гарантування вкладів на інформаційний запит "Телеграф".

Раніше Телеграф писав про те, як Фонд гарантування вкладів бореться за Укрінбанк.