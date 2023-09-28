Новий масований обстріл: українців попередили про велику кількість російських дронів у небі

БПЛА атакують південні області

Росіяни зазвичай посеред ночі влаштували масований запуск ударних БПЛА, більшість з яких спрямована на південні області України.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ та моніторингові групи, кілька груп безпілотників було виявлено у Чорному морі, після чого частина з них рушила на Одеську область, а інша облетіла Миколаїв та рушила на північний схід та північний захід.

Загроза БПЛА зберігається для Одеської. Миколаївської та Дніпропетровської областей. До цього кілька груп намагалися атакувати українську портову інфраструктуру на Дністрі, через що мешканців Ізмаїла та Рені закликали перебувати у безпечних місцях.

При цьому моніторингові групи зазначають, що багато нових груп продовжують з’являтися в Чорному морі, а тому послаблювати пильність поки що рано, оскільки атака, мабуть, буде тривалою.

Як повідомлялося раніше, за перший місяць осені російські окупанти випустили Україною рекордну кількість дронів-камікадзе "Shahed-136/131". Більшість їх було успішно збито, проте це свідчить про збільшення обсягів виробництва чи постачання зброї цього у російську армію.