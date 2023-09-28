Новый массированный обстрел: украинцев предупредили о большом количестве российских дронов в небе

БПЛА атакуют южные области

Россияне традиционно посреди ночи устроили массированный запуск ударных БПЛА, большая часть из которых направлена на южные области Украины.

Как информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ и мониторинговые группы, несколько групп беспилотников были обнаружены в Черном море, после чего часть из них двинулась на Одесскую область, а другая облетела Николаев и двинулась на северо-восток и северо-запад.

Угроза по БПЛА сохраняется для Одесской. Николаевской и Днепропетровской областей. До этого несколько групп пытались атаковать украинскую портовую инфраструктуру на Днестре, из-за чего жителей Измаила и Рени призывали находиться в безопасных местах.

При этом мониторинговые группы отмечают, что много новых групп продолжают появляться в Черном море, а потому ослаблять бдительность пока рано, поскольку атака, по всей видимости, будет длительной.

Как сообщалось ранее, за первый месяц осени российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Большая часть из них была успешно сбита, однако это указывает на увеличение объемов производства или поставок оружия этого типа в российскую армию.