Пройшли мінні поля та "зуби дракона": ЗСУ здійснили прорив на фронті (карта)

Окупанти були вибиті зі своїх окопів

У ході контрнаступу ЗСУ українським військовим вдалося вийти на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області та здійснити прорив на лінії Роботино-Вербове. Захисники вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення "зуби дракона".

Геолокаційні кадри від 26 вересня говорять про те, що російські окупанти завдали удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового. Застосування загарбниками безпілотника підтверджує, що їх вибили зі своїх окопів, довжиною приблизно кілометр. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу гауляйтер Запорізької області владимир рогів заявив, що щонайменше чотири українські роти, маючи велику кількість бронетехніки, увірвалися на позиції росіян на лінії Роботино-Вербове після обстрілу.

Водночас російський "військор" сказав, що ЗСУ вже пройшли мінні поля та протитанкові зміцнення "зуби дракона" на лінії Роботино-Вербове. Загалом, за словами ISW, ситуація біля Вербового залишається поки що незрозумілою. Багато російських блогерів стали помітно менше говорити про активність на цій лінії фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Східному угрупованні військ розповіли, що воїни мають успіхи поблизу Кліщеївки, Одрадівки та Шумов. Захисники вибивають ворога з рубежів та закріплюються на досягнутих позиціях.