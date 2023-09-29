Закріплюються у двох важливих населених пунктах: у ЗСУ є нові успіхи на фронті (карта)

Наші військові поступово відвойовують дедалі більше територій

Українські військові продовжують атакувати позиції ворога на кордоні Запорізької та Донецької областей. Також наші військові мають успіхи під Бахмутом.

Зокрема, ЗСУ зміцнюють позиції в Андріївці та Кліщіївці Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за добу, 28 вересня.

У зведеннях російського міноборони всіляко намагаються приховати успіхи українських військових. Там не підтверджують інформацію, що наші захисники вибивають ворога на Бахмутському напрямку. При цьому блогери окупантів писали, що ЗСУ зайняли позиції на сході Андріївки, де розташована залізнична лінія.

Водночас український Генштаб писав, що ворог робив спроби відбити втрачені позиції в районі Кліщіївки та Андріївки, але успіху не мав.

Ситуація на Бахмутському напрямі

Що стосується ситуації на Півдні України, то там росіяни писали про відображення двох атак ЗСУ поблизу Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки). Також наші військові намагаються пробити оборону ворога в районі Заповітного Бажання (12 км від Великої Новосілки).

Бої на кордоні Запорізької та Донецької областей

28 вересня українські війська також атакували на заході Запорізької області, але поки що офіційно підтверджених успіхів не досягли. Зокрема, наступ триває на Мелітопольському напрямі.

Водночас російські війська безуспішно намагалися вибити наших захисників поблизу Червоного (9 км на схід від Гуляйполя) та в районі Роботиного.

Ситуація у районі Роботино

Крім того, противник намагався вести наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк та отримав гідну відсіч.

Бої та на лінії Авдіївка-Донецьк

Найактивніше ворог діє на лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, але й там у нього не було жодних успіхів.

Ситуація на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки Україна повернула своїх територій у 2023 році.