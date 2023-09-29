"Танк у гараж, на дах — кулемет": мережа обговорює слова Данілова про зброю для українців

Думки користувачів мережі розділилися

Кожен українець повинен мати вдома зброю, оскільки росія як сусід нікуди не подінеться і від кордонів її не відсунути. Це спосіб убезпечити себе та бути більш захищеним.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Наталі Мосейчук. Він вважає, кожен має бути готовий захищати себе.

"Ми ж росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому є розуміння, що постійно маємо бути готовими до будь-яких процесів. Кожен повинен мати вдома кулемет, щоб захищати. Коли у вас є зброя, у вас зовсім інші відчуття", — сказав він.

Данилов також наголосив, що, природно, у такому разі мають бути певні правила і зі зброєю слід звертатися обережно. На його думку, коли людина має вдома зброю, вона може почуватися захищеною.

Як відреагували у мережі

Думки українців щодо цього висловлювання Данилова розділилися. Дехто вважає, що ідея зі зброєю вдома хороша. А частина користувачів заявила, що не хоче йти в постійній країні. Зокрема, на просторах мережі можна зустріти такі коментарі:

"А у народу запитали? Може ми хочемо спокійно жити, а не кожен день бояться що цей сусід шизофренік опеньків нападе і триматиме зброї вдома";

"Ну легалізувати зброю треба, тут однозначно"

"Все правильно говорить";

"Щоб на вулицях бандитські розбірки були?"

"У кожен дім Джавелін".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, як змінився ринок зброї в Україні під час повномасштабної війни, а також про те, як зараз він функціонує.