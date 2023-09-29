Можу відкрити таємницю: Данілов анонсував важливий крок для визволення України

Зараз ведеться велика робота

Українське військово-політичне керівництво розробляє концепцію звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій України. Документ розглядатиметься на Ставці верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю українській журналістці Наталі Мосейчук. Він відкрив "невелику таємницю".

"Можу відкривати невелику таємницю. На одному з засідань Ставки верховного головнокомандувача, що нещодавно проходила, президент попросив мати розуміння — як ми звільнятимемо всю нашу територію, всю нашу країну, і як це буде виглядати та що для цього потрібно", — розповів глава РНБО.

Данілов додав, що зараз здійснюється "велика робота" щодо створення такого концепту. Після розробки документ розглянуть на найвищому рівні.

"Це непростий такий документ, і спочатку, швидше за все, розглядатиметься на Ставці верховного головнокомандувача", — резюмував він.

Як розповідав "Телеграф", у цьому інтерв’ю Данілов також розповів, що означає знаменитий жест Залужного. Він сягає корінням у далеке минуле.