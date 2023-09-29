Могу открыть тайну: Данилов анонсировал важный шаг для освобождения Украины

Сейчас ведется большая работа

Украинское военно-политическое руководство разрабатывает концепцию освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территорий Украины. Документ будет рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего — президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Он открыл "небольшую тайну".

"Могу открывать небольшую тайну. На одном из недавно проходивших заседаний Ставки верховного главнокомандующего, президент попросил иметь понимание — как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть и что для этого нужно", — рассказал глава СНБО.

Данилов добавил, что в данное время осуществляется "большая работа" по созданию такого концепта. После его разработки документ рассмотрят на самом высоком уровне.

"Это непростой такой документ, и будет сначала, скорее всего, рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего", — резюмировал он.

Как рассказывал "Телеграф", в этом интервью Данилов рассказал, что означает знаменитый жест Залужного. Он уходит корнями в далекое прошлое.