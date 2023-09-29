Могу открыть тайну: Данилов анонсировал важный шаг для освобождения Украины
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Сейчас ведется большая работа
Украинское военно-политическое руководство разрабатывает концепцию освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территорий Украины. Документ будет рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего — президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Он открыл "небольшую тайну".
"Могу открывать небольшую тайну. На одном из недавно проходивших заседаний Ставки верховного главнокомандующего, президент попросил иметь понимание — как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть и что для этого нужно", — рассказал глава СНБО.
Данилов добавил, что в данное время осуществляется "большая работа" по созданию такого концепта. После его разработки документ рассмотрят на самом высоком уровне.
"Это непростой такой документ, и будет сначала, скорее всего, рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего", — резюмировал он.
Как рассказывал "Телеграф", в этом интервью Данилов рассказал, что означает знаменитый жест Залужного. Он уходит корнями в далекое прошлое.