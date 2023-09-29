Боровся за життя 11 днів: у Полтаві урочисто поховали сапера, який підірвався на Донбасі

Українського захисника поховали на Затуринському цвинтарі

У Полтаві провели в останню путь піротехніка, сапера ДСНС Дмитро Цися, який наїхав на протитанкову міну у лісовому масиві Донецької області під час виконання робіт. За життя чоловіка боролися 11 днів.

Попрощатися із загиблим прийшли його рідні, близькі та колеги. Про це повідомили у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Віддати шану Герою і провести в останню путь прийшли колеги Дмитра з різних областей, рідні та друзі. Поховали рятівника на Алеї Героїв на Затуринському цвинтарі", — йдеться у повідомленні.

Колеги загиблого сапера нагадали, що 15 вересня поблизу міста Лиман автомобіль саперів ДСНС наїхав на протитанкову міну. Дмитро Цісь отримав серйозні травми, а також опіки обличчя та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до Лиманської лікарні та того ж дня перевели до Опікового центру до Києва Київської міської лікарні №2. 26 вересня чоловік помер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Сумщині провели в останній шлях українського військового Михайла Кузьмінського. Під час траурної церемонії на цвинтарі пролунали вибухи, ворог почав обстріл.