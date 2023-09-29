По всій Україні масштабна повітряна тривога: всі подробиці

Українців просять перебувати у укриттях

У п’ятницю, 29 вересня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза застосування ракет із боку російських окупантів.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів, а також, за даними Повітряних сил України, це пов’язано зі злетом винищувача Міг-31К. Цей винищувач є спеціально модернізованим для запуску ракет "Кинджал". Після того, як він активізується, одразу йде сигнал повітряної тривоги по всій країні.

У зв’язку з ймовірною небезпекою обстрілу всіх громадян просять перебувати у безпечних місцях та не залишати їх до оголошення відповідного розпорядження.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу запусків ворожих ракет територією України не зафіксовано. "Телеграф" стежить за ситуацією і в міру надходження нових даних додаватиме оновлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. У тому числі по місту було запущено безпілотників. Після однієї з атак спалахнула пожежа у нежитловій будівлі. Для обстрілу ворог на цей раз використовував ракети "Онікс" та "Калібр".