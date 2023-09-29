По всей Украине масштабная воздушная тревога: все подробности (обновлено)
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Украинцев просят находиться в укрытиях
В пятницу, 29 сентября, по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза применения ракет со стороны российских оккупантов.
По информации мониторинговых Telegram-каналов, а также по данным Воздушных сил Украины, это связано со взлетом истребителя Миг-31К. Данный истребитель является специально модернизированным для запуска ракет "Кинжал". После того как он активизируется, сразу идет сигнал воздушной тревоги по всей стране.
В связи с вероятной опасностью обстрела всех граждан просят находиться в безопасных местах и не покидать их до объявления соответствующего распоряжения.
В 19:20 мониторинговые ТГ-каналы сообщили о пуске КАБ/КАР в направлении острова Змеиного. В Черном море вражеские Су-30 и Су-24 направляются в направлении Змеиного.
В 19:45 в ряде областей был отбой воздушной тревоги.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В том числе по городу были запущены беспилотники. После одной из атак вспыхнул пожар в нежилом здании. Для обстрела враг использовал ракеты "Оникс" и "Калибр".