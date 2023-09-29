Це не кулемет у шафі: жителі Київщини ховали за хатою ракетний комплекс (фото)

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі

У Київській області поліція викрила зловмисників, які зберігали ЗРК окупантів. Вартість вилученої зброї складає понад 30 мільйонів гривень.

Як повідомили у поліції Київщини, 38 та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області.

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК "Тор", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Після проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу – їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони. За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ.

ЗРК ховали за хатою

Зазначається, що викрили діяльність зловмисників слідчі слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводження співробітників Департаменту захисту національної державності СБ України та процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Ракета до ЗРК

За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру [ч. 1 ст. 263 ККУ]. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив думку, що кожен українець повинен мати вдома кулемет, оскільки росія як сусід нікуди не подінеться і від кордонів її не відсунути.