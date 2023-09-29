Это не пулемет в шкафу: жители Киевщины прятали за домом ракетный комплекс (фото)

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы

В Киевской области полиция разоблачила злоумышленников, хранивших ЗРК окупантов. Стоимость изъятого оружия составляет более 30 миллионов гривен.

Как сообщили в полиции Киевской области, 38 и 45-летний жители Бориспольского района незаконно добыли и хранили зенитно-ракетный комплекс и боеприпасы агрессоров. По предварительным данным, оружие было оставлено российскими войсками во время боевых действий на территории Черниговской области.

Сначала полицейские обнаружили и изъяли ЗРК "Тор", который прятал один из фигурантов в Броварском районе. После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить местонахождение боеприпасов к комплексу – их хранил второй правонарушитель в другом регионе Киевской области в арендованном гаражном боксе.

В ходе обысков изъяты 2 секции с 8 зенитными ракетами, которые предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. По решению суда боеприпасы переданы на нужды ВСУ.

ЗРК прятали за домом

Отмечается, что разоблачили деятельность злоумышленников следователи следственного управления полиции Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБ Украины и процессуального руководства Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ракета к ЗРК

По факту хранения, приобретения и передачи боеприпасов без предусмотренного законом разрешения фигурантам сообщено о подозрении [ч. 1 ст. 263 УК]. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что каждый украинец должен иметь дома пулемет, поскольку россия как сосед никуда не денется и от границ ее не отодвинут.