Укр

"Танк в гараж, на крышу - пулемет": сеть обсуждает слова Данилов об оружии для украинцев

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Алексей Данилов Новость обновлена 29 сентября 2023, 14:33
Алексей Данилов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мнения пользователей сети разделились

Каждый украинец должен иметь дома оружие, поскольку россия, как сосед, никуда не денется и от границ ее не отодвинуть. Это способ обезопасить себя и быть более защищенным.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук. Он считает, каждый должен быть готов защищать себя.

"Мы же россию никуда не отодвинем от своих границ и потому есть понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать. Когда у вас есть оружие, у вас совсем другие ощущения", — сказал он.

Данилов также подчеркнул, что, естественно, в таком случае должны быть определенные правила и с оружием следует обращаться осторожно. По его мнению, когда человек имеет дома оружие, он может чувствовать себя защищенным.

Как отреагировали в сети

Мнение украинцев по данному высказыванию Данилова разделились. Некоторые считают, что идея с оружем дома хорошая. А часть пользователей заявила, что не хочет ить в постоянном стране. В частности, на просторах сети можно встретить следующие комментарии:

  • "А у народа спросили? Может мы хотим спокойно жить а не каждый день боятся что этот сосед шизофреник опят нападет и держать оружия дома" ;
  • "Ну легализовать оружие надо, здесь однозначно"
  • "Все правильно говорит";
  • "Чтобы на улицах бандитские разборки были?"
  • "В каждый дом Джавелин".

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, как изменился оружейный рынок в Украине во время полномасштабной войны, а также о том, как сейчас он функционирует.

Теги:
#Украина #Оружие #Война #Алексей Данилов