"Танк в гараж, на крышу - пулемет": сеть обсуждает слова Данилов об оружии для украинцев

Мнения пользователей сети разделились

Каждый украинец должен иметь дома оружие, поскольку россия, как сосед, никуда не денется и от границ ее не отодвинуть. Это способ обезопасить себя и быть более защищенным.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук. Он считает, каждый должен быть готов защищать себя.

"Мы же россию никуда не отодвинем от своих границ и потому есть понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищать. Когда у вас есть оружие, у вас совсем другие ощущения", — сказал он.

Данилов также подчеркнул, что, естественно, в таком случае должны быть определенные правила и с оружием следует обращаться осторожно. По его мнению, когда человек имеет дома оружие, он может чувствовать себя защищенным.

Как отреагировали в сети

Мнение украинцев по данному высказыванию Данилова разделились. Некоторые считают, что идея с оружем дома хорошая. А часть пользователей заявила, что не хочет ить в постоянном стране. В частности, на просторах сети можно встретить следующие комментарии:

"А у народа спросили? Может мы хотим спокойно жить а не каждый день боятся что этот сосед шизофреник опят нападет и держать оружия дома" ;

"Ну легализовать оружие надо, здесь однозначно"

"Все правильно говорит";

"Чтобы на улицах бандитские разборки были?"

"В каждый дом Джавелин".

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, как изменился оружейный рынок в Украине во время полномасштабной войны, а также о том, как сейчас он функционирует.