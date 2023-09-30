Україна створила міжнародний Альянс у галузі озброєнь: Зеленський розкрив важливі деталі

Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям-виробникам зброї

У Києві відбувається перший Міжнародний форум оборонних індустрій за участю понад 20 країн. На ньому було створено Альянс оборонних індустрій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до базової декларації.

"Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими є їх пріоритети і що буде стандартом оборони. Саме в Україні це визначається", — акцентував глава держави.

Він зазначив, що для України є пріоритетним розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій. Йдеться про виробництво снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами галузі.

"Під час зустрічі з представниками оборонних компаній та асоціацій США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь. Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою державою розвивати оборонне виробництво", — додав президент.

Україна розробила базову декларацію як основу альянсу, пише "РБК-Україна". До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

"Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 видатних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", — заявив Зеленський на форумі.

Він також додав, що Україна також розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Це дасть можливість кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти до нашої країни, реалізувати свій потенціал.

Напередодні форуму Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що свою участь у ньому підтвердили 165 компаній-виробників зброї з 26 країн. Мета заходу, за його словами, полягає в тому, щоб український військово-промисловий комплекс став частиною військової промисловості Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Він дасть потужний поштовх спільному виробництву та співпраці для зміцнення України та партнерів. Працюємо разом з Олександром Камишиним та Рустемом Умєровим над тим, щоб Форум став історією успіху", — наголосив Кулеба.

Як раніше розповідав "Телеграф", візит до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та міністрів оборони Великої Британії та Франції Гранта Шаппса та Себастьяна Лекорню 28 вересня був пов’язаний із обговоренням можливостей нарощування виробництва зброї в Україні. Західні країни впевнені, що співпраця в цій сфері є економічно вигідною і Україні, і є прибутковою для виробників зброї у світі.