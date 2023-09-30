Був людиною-талісманом і загинув на передових позиціях: росіяни вбили фронтового фотографа

Родичі загиблих часто зверталися до нього за останніми фото воїнів

На фронті під Курдюмівкою Донецької області загинув фронтовий фотограф Володимир Миронюк із позивним Джоном. Свій останній репортаж він робив на позиції українських воїнів, яку окупанти атакували кілька днів.

Про загибель фотографа-героя у facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Володимиру назавжди залишиться 59 років.

"Герой-фотограф Володимир Миронюк загинув на передових позиціях під Курдюмівкою з фотоапаратом у руках, з кадрами останнього, найризикованішого репортажу", — написав Бутусов.

При необхідності він брав до рук зброю або сідав за кермо

Його фотограф робив кілька днів тому на позиції української піхоти, де росіяни вели багатоденний "ураганний обстріл". Тіло Миронюка через щільний вогонь не могли забрати три дні.

Джон радів, що може знімати справжні особи справжніх героїв

"Описати його особу дуже непросто. Українець, громадянин США, в Америці він працював багато років водієм-дальнобійником. В Україну він приїхав надовго, коли розпочався Майдан. Він не був професійним журналістом. Він не був професійним фотографом. Він не був професійним солдатом", — пише Бутусов.

Миронюк побував на всіх ділянках фронту. З 2014-го року він став, за словами журналіста, одним з людей-талісманів на фронті, і дякував фотографіям кожному солдату, якого зустрічав.

Бутусов пише, що Миронюк потрапляв на фронт без жодних дозволів, тому що любив воїнів, відчував їх і легко здобув довіру. Коли треба було, він брав у руки зброю чи сідав за кермо. Неодноразово він брав участь у бойових діях як доброволець. Джон поводився на фронті як звичайний боєць, і таким чином мав можливість знімати там, де максимальний ризик.

"А ще мене часто розшукують зараз, коли треба знайти останні фото загиблих — і кілька разів було так, що єдине фото, яке залишилося про людину на його могилі — моє. Я почуваюся корисним бути там, серед них, і я цим пишаюся" — казав сам Джон.

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