"Хороший друг та світла людина": на фронті загинув харківський поет

Знайомі воїна з сумом згадують, яким він був за життя

У тяжких боях за Україну загинув український військовий, харківський поет Олексій Івакін. Вдома у чоловіка залишилося двоє дітей.

Про трагедію, що сталася, повідомили на Facebook-сторінці "Літературний SLAM", учасником і натхненником якого був воїн. Усі, хто знав Олексія, запам’ятали його світлою людиною.

"Він був справжнім захисником Батьківщини й дуже світлою людиною. Ми не зустрічали жодної людини, яка хоч щось поганого сказала про Олексія. Жодної", — йдеться у повідомленні.

Знайома загиблого воїна Влада Думенко написала на своїй сторінці у Facebook пост, у якому згадала, яким Олексій був за життя.

"Боже, я все ще не вірю. Льоша Івакін, ти був дуже хорошим другом. Я пам’ятаю всі літ. вечори, всі поїздки, всі засідання у тебе вдома. І, звичайно, твої вірші й те, як ти читав. На тому ж проклятому напрямку. Сім’ї потрібна допомога. Вічна Слава. Честь", — зазначила дівчина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув 26-річний лейтенант Олексій Солоданюк. Трагедія сталася біля села Роботине Запорізької області. Молодий воїн натрапив на міну.