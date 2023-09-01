Відводив ворожий дрон від побратимів: на півдні загинув молодий офіцер (фото)

Про присвоєння звання Героя України подано рапорт командування роти

Просування української армії на півдні неминуче супроводжується втратами. Гинуть українські захисники. Серед тих, хто віддав життя за Батьківщину — 26-річний лейтенант Олексій Солоданюк. Попри молодий вік він був призначений в.о. командира роти. Жив в селі Склименці на Черкащині.

На сайті президента України зареєстрована петиція про присвоєння звання Героя України Олексію. У ній зазначено, що хлопець був відданий Україні задовго до вступу до лав ЗСУ. Ще першокурсником він брав участь у Революції гідності і був один із тих студентів, кого травмували беркутівці. 24 лютого зустрів у Києві та пішов добровольцем.

Цитуються слова Олексія батькові: "Тату, хто як не я? Я їх в селі чекати не буду. Це не та нація, яку можна пустити і якій можна довіряти". Хлопець пройшов навчання та служив у 65 МБр 1 батальйону 1 роти. В липні 2023 став виконуючим обовязки командира. Головний сержант роти Віктор Кальчев згадує, що Олексій був одним із наймолодших офіцерів, але тримався завжди попереду. Від імені командування роти також подали рапорт на присвоєння Олексію почесного звання Героя України.

Олексій Солоданюк прагнув будувати нову армію

Молодий чоловік героїчно загинув 23 серпня 2023 року біля села Роботине Запорізької області. Він пішов на завдання із групою, визвався сам зустріти групу закріплення аби не ризикувати людьми. Його помітив ворожий дрон. Відводячи "пташку" від маршруту та укриття побратимів, Олексій натрапив на міну.

5 вересня чоловікові б виповнилося 27 років. У нього лишились батьки, брат, дружина та маленька донечка. Олексій у 2017 році закінчив механіко-машинобудівний інститут КПІ імені Сікорського, серед захоплень була військова археологія — він брав участь у пошукових роботах на Лютізькому плацдармі на Київщині.

27 серпня хлопця провели в останню путь

Попрощатися на Черкащину приїхало чимало людей

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель 21-річного аеророзвідника з Житомирщини. Також біля села Роботине загинув захисник з Чугуєва. Напередодні він отримав медаль "За врятоване життя".