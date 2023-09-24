"Навіки 27": на війні загинув майстер спорту України

Черговий спортсмен віддав найцінніше за Україну

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту зі стрибків на батуті, захисник України з Херсона Антон Ігошин. Раніше життя за батьківщину віддав боксер Олексій Огородник.

Про загибель Ігошина повідомила у Facebook херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк. Воїну-спортсмену було 27 років.

"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, його виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренерки. І для всіх тренерів та педагогів. Друг наших дітей… Вічна пам'ять! Велика вдячність. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким. Навіки 27…" – написала Цимбалюк.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що на війні проти російських загарбників загинув брат футболіста "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. До цього на фронті не стало брата захисника збірної України та київського "Динамо" Олександра Тимчика Юрія Дятлюка.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів було вбито захисника України, двоюрідного брата центрбека "Динамо" та збірної України Микити Бурди Дмитра.

Додамо, футзалістка національної команди Елеонора Мальцева віддала життя за незалежну Україну.