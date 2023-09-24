"Навсегда 27": на войне погиб мастер спорта Украины

Очередной спортсмен отдал самое ценное за Украину

На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта по прыжкам на батуте, защитник Украины из Херсона Антон Игошин. Ранее жизнь за родину отдал боксер Алексей Огородник.

О гибели Игошина сообщила в Facebook херсонская волонтерка Екатерина Цимбалюк. Воину-спортсмену было 27 лет.

"Ребенок своих родителей. Ребенок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей… Вечная память! Большая благодарность. Невыразимая боль. Соболезнование родным и близким. Навсегда 27…" – написала Цимбалюк.

Напомним, в сентябре стало известно, что на войне против российских захватчиков погиб брат футболиста "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка Сергей. До этого на фронте не стало брата защитника сборной Украины и киевского "Динамо" Александра Тымчика Юрия Дятлюка.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов был убит защитник Украины, двоюродный брат центрбека "Динамо" и сборной Украины Никиты Бурды Дмитрий.

Добавим, футзалистка национальной команды Элеонора Мальцева отдала жизнь за независимую Украину.