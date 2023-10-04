Наступ ЗСУ: у Білому домі зробили прогноз на найближчий час, є позитив

У США очікують від ЗСУ "успіху на полі бою" найближчими місяцями

У Білому домі зробили прогноз наступу Збройних сил України (ЗСУ) найближчим часом. Погодні умови не заважатимуть українським військовим продовжувати звільняти окуповану територію ще близько півтора-двох місяців.

Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Про це вінрозповів під час брифінгу.

За словами американського чиновника, приблизно через два тижні погодні умови стануть гіршими. Це вплине на ведення бойових дій та може ускладнити їх. Але суттєво гальмувати процес погода не буде.

Представник Білого дому додав, що за період "хорошої бойової погоди" (це приблизно найближчих 6-8 тижнів – ред.) у США очікують від ЗСУ "успіху на полі бою".

Ситуація на фронті

Контрнаступ українського війська активно триває останні кілька місяців. Українські військові досягли успіху по всій лінії фронту.

Наступ українських військ триває на двох напрямках фронту – Мелітопольському та Бахмутському. За словами спікера Генштабу ЗСУ Павла Ковальчука, Сили оборони мають локальні успіхи. Про це він заявив в ефірі телемарафону 4 жовтня.

За його словами, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога в районі Первомайського. Окупанти близько 10 разів намагалися штурмувати в районі Мар’їнки та Красногорівки, але безуспішно.

Раніше "Телеграф" повідомив, що державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував наступ ЗСУ.