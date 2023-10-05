Зеленський візьме участь у важливому форумі за кордоном: очікуються хороші новини для України

Участь Зеленського не розголошувалась заздалегідь

У четвер, 5 жовтня, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанському місті Гранада. Очікується, що європейські лідери підтвердять свою довгострокову підтримку Україні. Форум, покликаний сприяти співпраці між більш ніж 40 країнами, створено минулого року після вторгнення росії в Україну.

Як пише Reuters, приїзд Зеленського не афішувався з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі із планами, заявили, що він візьме участь у саміті. Це дасть змогу президентові України закликати до швидших поставок необхідної військової допомоги, наприклад систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що зустріч у Гранаді також дає таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, шанс підтвердити свою відданість Україні. Це особливо актуально зараз, коли політична нестабільність як у США, так і в Європі викликала сумніви щодо продовження підтримки.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден звернеться до американського народу та Конгресу США з "великою промовою". Її мета – донести до американців важливість продовження фінансової допомоги Україні у сфері безпеки.