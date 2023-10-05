Жахлива цифра: стало відомо, скільки військових в Україні зникли безвісти

МВС співпрацює з органами, що займаються координацією пошуків

В Україні під час повномасштабної війни зниклими безвісти за особливих обставин числяться понад 26 тисяч людей. Відомості про кожного з них ставляться на облік.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у четвер в ефірі Національного телемарафону. За його словами, більшість зниклих — військовослужбовці.

"Станом на сьогодні понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 тис. – це цивільні, близько 15 тис. – військові ", — зазначив він.

За його словами, дані про кожного зниклого ставляться на облік. Близько 9 тис. сімей отримали витяги з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", — сказав Тимченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні допоможе з пошуками зниклої безвісти людини під час війни й що для цього буде необхідно. Проте варто врахувати, що очікування на результат може тривати кілька місяців.