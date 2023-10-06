Росіяни знову вдарили по переправі на кордоні з Румунією: загорілася митниця та причал (фото)

На щастя, люди не постраждали

У ніч на 6 жовтня окупанти знову атакували Україну "шахедами", ворог випустив кілька груп ударних безпілотників із полігону Чауда в окупованому Криму. Вибухи лунали в кількох областях, під удар потрапила прикордонна та припортова інфраструктура Подунав’я на Одещині, поряд із кордоном з Румунією.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, внаслідок удару пошкоджено зерносховище, спалахнуло кілька вантажних автомобілів. Пожежу було оперативно ліквідовано. На щастя обійшлося без постраждалих.

Постраждала переправа Орловка — Ісакча на карті

Пожежа була оперативно ліквідована

За даними обласної прокуратури, вигоріло 9 вантажівок. Фото od.gp.gov.ua

Наслідки російської атаки. Фото od.gp.gov.ua

Telegram-канал "Х**ва Одеса" публікує відео з місця удару. За словами його автора, горіла митниця та причал.

Росіяни завдали удару поруч із поромною переправою Орлівка — Ісакча. Держприкордонслужба попередила, що роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" тимчасово припинено.

"Там відбуваються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. Внаслідок нападу люди не постраждали", — зазначили прикордонники, додавши, що про відновлення роботи переправи буде повідомлено.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 26 вересня росіяни дронами били по Одеській області, під удар також потрапила переправа Орлівка — Ісакча. Громадянин Румунії на момент атаки був на митниці та дивом врятувався.