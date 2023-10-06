Держава повинна "давати" ветеранам вудку, а не рибу — військовослужбовець Юрій Гудименко

Державна система підтримки ветеранів повинна враховувати реальні потреби людей і можливості держави, а не пропонувати пільги залежно від того, хто де проходив службу. Для цього профільному міністерству потрібно будувати нову стратегію, а не збирати пазли окремих ініціатив.

Про це в інтерв’ю для Радіо Перше Львів розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Ми маємо відкинути радянську систему пільг і переглянути перелік потреб ветеранів: здорових, поранених, і тих, хто отримали важку інвалідність. Таким чином ми розділимо їх на три прості категорії, а не ті, які пропонується: "де хто служив". Відповідно, кожна категорія має отримати вудки, а не рибу. Кредити на бізнес — крутезна історія! Підтримка, поки ти шукаєш роботу, — теж супер! Я би залишив пільги на освіту та пільги на освіту для дітей. Ми як суспільство в цьому зацікавлені, адже дитина ветерана виростає зазвичай патріотом країни. Ми максимально зацікавлені, щоб вона здобула хорошу освіту, цікаву їй професію і залишалася в цій країні. Потрібно будувати нову систему, але, на жаль, я зараз цього не бачу", — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, Міністерство ветеранів поки не демонструє комплексного підходу до вирішення питання.

"Ми бачимо процеси, коли те, що випадає з рук Мінвету, намагаються підібрати інші державні інституції — виходить не дуже. Не тому, що вони погані, а через те, що немає єдиної політики і чітко заданого вектора. Тож, ініціативи вже починають місцеві ради, але вектор руху мав би бути заданий профільним міністерством. В США Міністерство ветеранів друге за кількістю працівників та фінансування після Міністерства оборони. В Україні ж починають проявляти ініціативи окремі депутати на свій розсуд, бо бачать відсутність дій міністерства. Це частини пазла, які ми потім не зберемо: з різними важелями впливу, контролю, фінансів", — підсумував Гудименко.