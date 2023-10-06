Государство должно "давать" ветеранам удочку, а не рыбу — военнослужащий Юрий Гудыменко

Государственная система поддержки ветеранов должна учитывать реальные потребности людей и возможности государства, а не предлагать льготы в зависимости от того, кто проходил службу. Для этого профильному министерству нужно выстраивать новую стратегию, а не собирать пазлы отдельных инициатив.

Об этом в интервью Радио Первое Львов рассказал военнослужащий и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Мы должны отвергнуть советскую систему льгот и пересмотреть перечень потребностей ветеранов: здоровых, раненых и тех, кто получил тяжелую инвалидность. Таким образом мы разделим их на три простые категории, а не те, которые предлагается: "где кто служил". Соответственно, каждая категория должна получить удочки, а не рыбу. Кредиты на бизнес — крутая история! Поддержка, пока ты ищешь работу, тоже супер! Я бы оставил льготы на образование и льготы на образование для детей. Мы как общество в этом заинтересованы, ведь ребенок ветерана вырастает обычно патриотом страны. Мы максимально заинтересованы, чтобы он получил хорошее образование, интересную профессию и оставался в этой стране. Нужно строить новую систему, но, к сожалению, я сейчас этого не вижу", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, Министерство ветеранов пока не демонстрирует комплексный подход к решению вопроса.

"Мы видим процессы, когда то, что выпадает из рук Минвета, пытаются подобрать другие государственные институции — выходит не очень. Не потому, что они плохие, а потому, что нет единой политики и четко заданного вектора. Инициативы уже начинают местные советы, но вектор движения должен быть задан профильным министерством. В США Министерство ветеранов второе по количеству работников и финансированию после Министерства обороны. В Украине же начинают проявлять инициативы отдельные депутаты по своему усмотрению, потому что видят отсутствие действий министерства. Это части пазла, которые мы потом не соберем: с разными рычагами влияния, контроля, финансов", — подытожил Гудыменко.