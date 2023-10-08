росія хоче більше бомбардувати Україну "шахедами": у ЗСУ є погана і хороші новини

Розвідка вже фіксує певні ознаки підготовки до цього

Росіяни планують збільшити виробництво дронів Shahed, якими вони атакують Україну. Втім, у них поки що не сильно виходить.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, наші розвідники одержують дані, які свідчать про те, що виробництво цих дронів-камікадзе буде збільшено. Вже зафіксовано відповідні ознаки.

Водночас прес-секретар наголосив, що без Ірану росіяни "навряд чи зможуть самостійно виготовляти дрони".

"Якщо виробництво налагоджено, є якісь конвеєри зі складання тих самих безпілотників "шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виробляти самі", — додав полковник.

Варто зазначити, що про це раніше інформували і в ГУР. Його представник Скибицький заявляв, що "Ворог запланував у другому півріччі виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "шахедів". Росіяни можуть застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Разом з тим, вони не здатні виготовляти таку кількість".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ дали невтішний прогноз щодо ударів росії цієї осені. Тільки за вересень ворог випустив по нашій території півтисячі своїх дронів. А це майже стільки ж, скільки він випустив за 6 місяців минулого року.