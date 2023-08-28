росія хоче зробити 1300 "шахедів" до кінця року: у ГУР зробили цікавий натяк

У розвідці зараз збирають дані про те, де виготовлятимуть безпілотники

Росіяни працюють над тим, щоб розпочати на території своєї країни потужне виробництво безпілотних літальних апаратів "Шахед". Після останніх атак цими дронами по Україні було виявлено, що в них є елементи, що вказують на той факт, що фінальне складання цих БПЛА відбувається вже в росії.

До 2023 року москва планує освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибіцький, пише РБК-Україна.

"Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, що вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей у дронах. І, крім того, у нас є плани агресора, у ході однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року», — повідомив він.

За попередніми даними, у другому півріччі росіяни хочуть виготовити 1300 одиниць так званих "Герань-2", тобто "Шахедів". Для їх виготовлення планують використовувати комплектуючі власного виробництва, а також іноземного. Однак, за словами Скібіцького, росія зараз нездатна виробляти таку кількість безпілотників.

ГУР сьогодні збирає дані про те, яка фактична потужність розгорнутого ворогом виробництва, де вони будуть збирати ці дрони і які підприємства в росії беруть участь у постачанні деталей.

Як зазначають у військовій розвідці, успішність планів противника залежатиме від ефективності санкцій та "кінетичної дії" на об’єкти, що беруть участь у виробництві "Шахедів" у росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спікер Білого дому Джон Кірбі заявляв, що росія отримує від Ірану матеріали, які необхідні для будівництва заводу з виробництва дронів.