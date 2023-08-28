россия хочет сделать 1300 "шахедов" до конца года: в ГУР сделали интересный намек

В разведке сейчас собирают данные о том, где будут производить беспилотники

Россияне работают над тем, чтобы начать на территории своей страны мощное производство беспилотных летательных аппаратов "Шахед". После последних атак этими дронами по Украине было обнаружено, что в них есть элементы, указывающие на тот факт, что финальная сборка этих БПЛА происходит уже в россии.

До 2023 года москва планирует освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет РБК-Украина.

"После последних атак "шахедов" мы обнаружили в них элементы, указывающие на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории россии. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, у нас есть планы агрессора, в ходе одной из российских выставок ВПК было заявлено, что москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года", — сообщил он.

По предварительным данным, во втором полугодии россияне хотят произвести 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "Шахедов". Для их изготовления планируют использовать комплектующие собственного производства, а также и иностранного. Однако по словам Скибицкого, россия сейчас неспособна производить такое количество беспилотников.

ГУР сейчас собирает данные о том, какова фактическая мощность развернутого врагом производства, где они будут собирать эти дроны и какие предприятия в рф участвуют в поставке деталей.

Как отмечают в военной разведке, успешность планов противника будет зависеть от эффективности санкций и "кинетического действия" на объекты, участвующие в производстве "Шахедов" в россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Белого дома Джон Кирби заявлял, что россия получает от Ирана материалы, которые необходимы для строительства завода по производству дронов.