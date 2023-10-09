Люди прикривали одне одного своїми тілами: щемливі фото з херсонського храму, обстріляного росіянами

Цинізм російських терористів не знає меж

У неділю, 9 жовтня, росіяни обстріляли Херсон та передмістя. Під удар потрапив храм, до якого люди якраз зібралися на недільне богослужіння: у мережі з’явилися нові фото.

Як повідомляв начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок ворожої атаки троє жінок 1940, 1941 та 1948 років народження отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім того, загинув собака та пошкоджено автомобіль.

Місцевий сайт "Міст" публікує фото з місця цинічного обстрілу росіянами храму Різдва Богородиці. Веруючі, що зібралися на недільну службу, прикривали одне одного власними тілами.

Священик втішає парафіянку після обстрілу

Одна з постраждалих жінок

Люди прикривали одне одного

Першу допомогу постраждалим надавали у церкві

Є руйнування

Біля храму розірвалося кілька снарядів. Вони призвели до різних руйнувань на території церкви, також постраждали будинки людей, що поряд. Проте найгірше те, що постраждали люди. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо у будівлі церкви.

Як повідомив Мрочко, у ніч на 9 жовтня росіяни знову били по Херсону з окупованої території лівобережжя. Інформації про постраждалих не надходило.

Як раніше писав "Телеграф", 5 жовтня російські окупанти атакували Херсон, вбивши мирних жителів. Серед жертв – комунальник, який обрізав дерева.