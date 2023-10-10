Їде на килим до путіна? Президент Палестини зібрався до росії

Про подробиці візиту поки що ніякої інформації немає

На тлі військових дій між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС президент Палестини Махмуд Аббас готує візит до Москви. Про це повідомив посол Палестини в росії Абдель Хафіз Нофаль.

Інформацію розповсюдили росЗМІ. "Ми очікуємо на офіційну заяву від кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до москви", — заявив дипломат.

При цьому про подробиці візиту не повідомляється, як і не повідомляється, чим викликана така раптовість візиту саме до столиці росії.

Тим часом користувачі мережі взялися активно коментувати новину: "росія та її друзі з ХАМАСА використовують одні й ті ж методи, одним словом – тероризм на обличчя", "Терорист їде до терориста", "Хто б сумнівався, до господаря на уклін і заразом звітувати за виконаний терор" і т.д.

Нагадаємо, що 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики вторглися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару. У понеділок представник армії оборони Ізраїлю заявив, що ізраїльські війська поновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Число жертв нападу ХАМАСу на Ізраїль станом на 9 жовтня наблизилося до 800 людей. Понад 2500 людей поранено. Десятки людей у критичному стані.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на третій день після жорстокого нападу на Ізраїль та його дій у відповідь, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем. За його словами, терористи нібито вже "досягли своїх цілей".