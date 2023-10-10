Едет на ковер к путину? Президент Палестины собрался в россию

О подробностях визита пока никакой информации нет

На фоне военных действий между Израилем и боевиками ХАМАС президент Палестины Махмуд Аббас готовит визит в москву. Об этом сообщил посол Палестины в россии Абдель Хафиз Нофаль.

Информацию распространили росСМИ. "Мы ожидаем официального заявления от кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в москву", — заявил дипломат.

При этом о подробностях визита не сообщается, как и не сообщается, чем вызвана такая внезапность визита именно в столицу россии.

Тем временем пользователи сети взялись активно комментировать новость: "россия и ее друзья из ХАМАСА" используют одни и те же методы, одним словом – терроризм на лицо", "Террорист едет к террористу", "Кто бы сомневался, к хозяину на поклон и заодно отчитаться за проделанный террор" и т.д.

Напомним, что 7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС начала атаку на Израиль. Боевики вторглись в страну, одновременно нанося массированный ракетный удар. В понедельник представитель армии обороны Израиля заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль по состоянию на 9 октября приблизилось к 800 человек. Свыше 2500 человек ранены. Десятки людей в критическом состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на третий день после жестокого нападения на Израиль и его ответных действий, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта для обсуждения возможного перемирия с Израилем. По его словам, террористы якобы уже "достигли своих целей".