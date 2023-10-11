"Іноземці не розуміють війну в Україні, тут нема правил": виробник антидронів про ситуацію на передовій

Україна має бути озброєна передовими антидроновими технологіями, і на це слід спрямувати бюджетні гроші, каже засновником компанії Kvertus

Терористична атака на Ізраїль показала, наскільки ефективними в руках агресора можуть бути дрони. Україна бачить це вже понад рік. Бурхливий розвиток безпілотників як зброї вимагає пошуку способів з їхньої нейтралізації.

Про те, які рішення розробляють у світі, чому варто опановувати знання з окопного РЕБ ще в тилу, та про розробку методів детекції дронів "Телеграф" на виставці Security 2.0 поговорив із засновником компанії Kvertus Ярославом Філімоновим.

— Ви недавно були на польових випробуваннях на передовій. Що саме випробовували?

— Основне, що потрібно було випробувати, це рішення проти FPV-дронів. Це зараз найболючіше питання на передовій. Русня робить такі камікадзе величезними партіями, ледь не по 10 тисяч на місяць. Це дешева високоточна зброя і 3-5 кілометрів пролетіти для FPV-дрона — не проблема. Іноді і 7-10 км може пролетіти із вибуховим зарядом.

Тому рішення проти FPV ми тестували і на техніці, і на піхоті. Наш директор з продажів надягав антидроновий рюкзак, виходив у поле і казав: "Цільте прямо в голову!" Намагалися до нього підлітати дроном і збоку, і ззаду, і спереду — ближче, аніж на 150 метрів, дрон не підлітав. Рекордним результатом було 300 метрів.

При цьому у нас практично вся лінійка продукції була з собою. За чотири дні на передовій ти більше інформації отримаєш, аніж за півроку в офісі.

— СЕО "Шерифа" казав, що наше життя після війни зміниться. І через бум їхнього розвитку дрони будуть використовувати не лише військові та поліція, а й злочинний світ. Тобто антидронова історія може знадобитись потім і в мирному житті?

— Погоджусь з його словами. Але РЕБ розвивається слідом за розвитком дронів. Нова модель дронів — нова система протидії їм. Зараз ми хочемо зробити максимально автоматизовані системи нейтралізації дронів — те, що знадобиться в мирному житті. У жовтні ми починаємо активно тестувати детекцію. Комплекси будуть автоматично виявляють дрони і нейтралізувати.

А от що стосується небезпеки дронів… Недавно японці у нас брали інтерв'ю і кажуть: "Ми задумались про безпеку наших атомних станцій. А от що ви про це думаєте?" А от ситуація на прикладі сомалійських піратів. Тепер їм не треба купувати дорогі ракети та пускові установки. Вони FPV-дроном за 300 доларів знищують капітанську рубку, і корабель в їхніх руках. І це стосується чого завгодно, тому що дрони — доступні і точні. Вони реальні, це не якийсь космічний вид зброї, яку показують в кіно.

Про дрониговорять всі, і багато. Антидрони на черзі

Україна вже зрозуміла, з чим зіштовхнулася. Це штука, яка буде масово розповсюджуватись по всьому світі, це буде дуже велика проблема.

Щоб вбити людину, не потрібно великого заряду, і сам дрончик буде невеличкий, його не помітиш. Або випускаєш рій дронів — вони, як куля. Такий дрон на швидкості врізається в людину і вбиває її. Ринок дронів зараз буде робити просто квантовий стрибок.

— А чому ви раніше не займалися питанням вистеження — детекції дронів?

— Можливості не було, адже це дуже дорого коштує. 80% прибутку ми і так реінвестуємо в нові розробки, обладнання, комплектуючі тощо. Щоб займатися RND (дослідженнями та розробкою. — Ред.) на сьогодні треба мати гроші. Нас ніхто не фінансує, у нас нема покровителів чи донорів, ми на самофінансуванні. Працюємо, заробляємо, інвестуємо і робимо щось нове.

— Напевно, ви спілкуєтесь з виробниками з інших країн. Як вони оцінюють те, що відбувається в Україні? Що ми стаємо дуже мілітаризованою і просунутою державою у військовій справі.

— Це перша настільки масштабна війна в сторіччі. І перша в світі війна, в якій масово використовують дрони. Звісно, кожен пристойний виробник хоче випробувати своє обладнання в бойових умовах, через що ми отримуємо багато різних зразків на тестування.

Кожен хоче засвітити своє обладнання з кращого боку, але не всім це вдається. Наприклад, у нас на передку хлопці зі США тестували свою систему зв'язку між людьми: передача відео, аудіо тощо. Вони кажуть: "Під РЕБ попрацювати можна?" — "Можна", — сказали ми і повністю заглушили їм той зв'язок.

Вони кажуть: "У вас неправильний РЕБ, у США не так все працює". Не всі розуміють специфіку того, що тут відбувається. Тут нема правил: до 20:00 ми воюємо, а потім давайте до 7 ранку перерва, поспимо. І РЕБ не вмикайте! Звісно, у них в США ідеальні умови, купа супутників, які забезпечують стійкий зв'язок. А у нас нічого нема, окрім Starlink.

І ми нікуди не дінемось від пришелепкуватого сусіда. Навіть, уявімо, що за два-три відіб'ємось, вийдемо на свої кордони. Це не означає, що вони не перестануть кошмарити нас ракетами чи БПЛА. А через 15 років вони знов набудують танчиків, у них підростуть нові хлопці, і знову підуть на нас. Ми маємо бути озброєні дійсно передовими технологіями, і на це мають бути спрямовані бюджетні гроші.

Ми говоримо, що русня тупа. Можливо, ті, хто в окопах сидять — так. Можливо. Але там угорі сидять люди, які чудово все розуміють. Вони побачили, як у нас дрони працюють і просто перейняли наш досвід, і ще й масштабували на 10 000 FPV-дронів на місяць. Це державна програма.

Ми дякуємо за допомогу партнерам, але багато речей ми робимо самі, як партизани. На передовій ми бачили просто підпільну лабораторію. Спускаєшся в льох — а там 3D-принтери крила друкують. А "божевільний професор" з лінзою крила паяє. Хлопці самі роблять безпілотники на передовій. Це круто, звісно, але краще, якби б було інакше.

Польові випробування на лінії фронту за 4 дні дають більше інформації, ніж півроку в офісі

— Куди ми йдемо у розвитку дронів і антидронового обладнання?

— Ринок антидронів розвивається буквально слід-у-слід за ринком дронів. На сьогодні ми робимо радіочастотні перешкоди. Відстежуємо різні винаходи. Є технології збиття лазером, але вони недосконалі. Є димові завіси, які містять речовини, що перешкоджають проходженню радіохвиль і знешкоджують безпілотники, але це теж недотестована історія. Що буде далі — покаже час. Ми не можемо бігти попереду ринку дронів — хлопці, ми тут таку класну нейтралізацію зробили, зробіть нам дрони, щоб було що нейтралізувати.

Ми відстежуємо ринок. З'явився, умовно, дрон на частотах 5.2 ГГц — ми одразу ж додали собі опцію, бо знаємо, що скоро це буде масово. З'явились дрони-камікадзе, а в нас вже готовий контр-FPV.

— Нам потрібно багато дронів: армія, і не одна. А що з антидронами?

— Ними добре було б обладнати всю бойову техніку — танки, БМП, БТР, всю артилерію, всі вантажівки, бензовози, газовози, медеваки — скільки цієї техніки. І вона вся мала б бути обладнана контр-FPV. Це ж ціль будь-якого дрончика: він бачить вантажівку (байдуже, що вона везе) і влучає в неї.

Оскільки у русні FPV-дронів безліч, вони починають ними бити все, що бачать. Навіть якщо це одна людина. Тому людям, які на передовій переміщаються групою, наприклад, в атаку йдуть, добре було мати б хоч один переносний РЕБ. Хоча б один рюкзак-антидрон. Він накриває 250 метрів, це дає змогу не потрапити хоча б під дрони.

До речі, мені одного разу до рук потрапив перелік РЕБ русні. Там понад 70 найменувань! Але 55-60 з них — це фабричний Китай.

Рюкзак - антидрон української розробки. Ворог користується переважно китайським фабричним РЕБ

— "Телеграф" писав про запуск курсів для фахівців з "окопного" РЕБ. Є люди, які бояться йти на такі курси, бо їх там, умовно "візьмуть на олівець" і мобілізують як фахівців у першу чергу. Що б ви їм сказали?

— Не хвилюйтесь, всі там будем. Кожен другий-третій з нас точно опиниться на фронті. Тому краще напрацювати навички заздалегідь, потім показати сертифікат і піти виконувати роботу пілотом дрона чи фахівцем з РЕБ. Тим більше якщо людина боїться бою, то їй краще працювати з дроном чи антидроном, аніж штурмувати посадки. Навички керування дроном можуть потім і в цивільному житті знадобитись, а РЕБ — це саме для фронту.