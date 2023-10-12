Буданов розповів, чи розпочнеться Третя світова війна

На думку головного розвідника країни, є великі ризики

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов висловився про можливість Третьої світової війни. Свою думку щодо цього він озвучив під час спілкування з журналістами.

За словами керівник ГУР, відповідь на це питання не така проста, як може здаватися, на перший погляд. Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

"Це моя суб’єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, окрім України, але всі вони пов’язані між собою одними й тими ж країнами, які втягнуті в ці процеси. Так що так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані ГУР, попередив європейських партнерів, що кремль має намір заморозити свою повномасштабну війну проти України та вже там розроблено кілька сценаріїв. За словами глави держави, у такому разі "критичний момент" може бути 2028 року. До цього часу рф зможе відновити свій військовий потенціал і спробувати знову окупувати Україну, атакувати країни Балтії та країни, де знаходиться її контингент.

Крім того, за словами Зеленського, Україна має докази, які дають привід вважати, що росія надає підтримку терористам ХАМАС. " Розв’язати Третю світову війну на користь росії", — зазначив український лідер.

Раніше "Телеграф" писав, що Кирило Буданов спрогнозував розвиток подій в Ізраїлі.