Масованих ракетних ударів по Україні немає вже три тижні: у чому причина

Росіяни можуть масовано атакувати Україну з настанням холодів

У розвідки Британії назвали головну причину того, чому росія не вдається до масованих ракетних ударів по Україні вже три тижні. Країна-агресор накопичує ракети для атак по критично важливій інфраструктурі з настанням холодів.

Літаки далекої авіації ВПС росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, протягом 21 дня. Така інформація з’явилася у соцмережі Х (колишній Twitter) на сторінці Міністерства оборони Великої Британії.

"Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні взимку", — йдеться у повідомленні.

У британському оборонному відомстві наголосили, що подібна ситуація була навесні 2023 року. Тоді перерва в ударах відбулася у період з 9 березня по 28 квітня 2023 року (протягом 51 дня). У британській розвідці припустили, що на той час росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракет після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

Атака "Шахедами"

У британській розвідці також прокоментували російські атаки дронами-камікадзе Shahed. Зазначається, що останнім часом росія зосередила свої авіаудари на півдні України на об’єктах, пов’язаних із зерном. У тому числі атаки зазнали українських портів на річці Дунай. Це, ймовірно, вимагало високого рівня точності через близькість до румунського кордону. Тому застосовувалися БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ГУР розкрили плани окупантів щодо атаки енергосистеми України. Росіяни можуть застосувати минулорічний сценарій цієї осені-взимку. Мета окупантів — знищити об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури в Україні, щоб завдати якнайбільшої шкоди.