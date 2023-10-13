У Чернігові пустує модульне містечко, передане Польщею: українці розлючені, влада дала пояснення

Загалом в області діє шість модульних містечок

На околиці Чернігова пустує модульне містечко на 352 місця. Будинки надали Чернігівщині за домовленістю Міністерства регіонального розвитку з Польщею влітку 2022 року, проте вони не заселені.

Відео з безлюдним модульним містечком, яке як допомогу передала Чернігова Польща, оприлюднив волонтер Олег Серик. Як пише "Суспільне Чернігів", радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван заявив, що немає заявок на поселення у цьому містечку. Він додав, що ці будинки перебувають на балансі Кисельівського товариства і є резервом для жителів із прикордоння, які можуть потребувати евакуації.

"Це модульне містечко не можна назвати занедбаним, це містечко в резерві. Йде війна, ніхто не знає, що може статися: у нас кордон з агресивними сусідами, тому від самого початку це містечко було залишено в резерві на випадок переселення великої кількості людей. Там підключено воду, є потужний трансформатор, і розгорнути це містечко можна буквально за добу", — сказав він.

Загалом в області діє шість модульних містечок. Там мешкають переселенці та ті, хто втратив житло як з Чернігівської області, так і з інших регіонів. Проте більш ніж половина місць у них вільні, нових заявок на проживання, за словами радник начальника Чернігівської ОВА, не надходить.

Андрій Подорван додав, що зараз більше попиту на окремі модульні будинки, які можна встановити прямо у дворі, поряд зі зруйнованим житлом або на його місці. Роз’єднати ці модулі на кімнати неможливо, адже там єдина система каналізації та електропостачання.

Українці обурені таким станом справ, зазначають, що в цей час мільйони переселенців змушені винаймати житло за власні гроші. Однак деякі пишуть, що такі ж модульні містечка простоюють у Гостомелі та Ірпені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ліцеї Чернігова спалахнув скандал. Одного з учителів запідозрили у розбещенні школярок.