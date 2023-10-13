В Чернигове пустует модульный городок, переданный Польшей: украинцы в ярости, власти объяснились

Всего в области действует шесть модульных городков

На окраине Чернигова пустует модульный городок на 352 места. Дома предоставили Черниговщине по договоренности Министерства регионального развития с Польшей летом 2022 года, однако они не заселены.

Видео с безлюдным модульным городком, который в качестве помощи передала Чернигова Польша, обнародовал волонтер Олег Серик. Как пишет "Суспільне Чернигов", советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван заявил, что нет заявок на поселение в этом городке. Он добавил, что эти дома находятся на балансе Киселевского общества и являются резервом для жителей из приграничья, которые могут нуждаться в эвакуации.

"Этот модульный городок нельзя назвать заброшенным, этот городок в резерве. Идет война, никто не знает, что может случиться: у нас граница с агрессивными соседями, поэтому с самого начала этот городок был оставлен в резерве на случай переселения большого количества людей. Там подключена вода, есть мощный трансформатор, и развернуть этот городок можно буквально за сутки", — сказал он.

В общей сложности в области действует шесть модульных городков. Там проживают переселенцы и те, кто потерял жилье, как из Черниговской области, так и из других регионов. Однако более половины мест в них свободны, новых заявок на проживание, по словам советника начальника Черниговской ОВА, не поступает.

Андрей Подорван добавил, что сейчас больше спроса на отдельные модульные дома, которые можно установить прямо во дворе, рядом с разрушенным жильем, либо на его месте. Разъединить эти модули на комнаты невозможно, ведь там единая система канализации и электроснабжения.

Украинцы возмущены таким положением дел, они отмечают, что в это время миллионы переселенцев вынуждены снимать жилье за собственные деньги. Однако некоторые пишут, что такие же модульные городки простаивают в Гостомеле и Ирпене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в лицее Чернигова разгорелся скандал. Одного из учителей заподозрили в развращении школьниц.