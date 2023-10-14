Рус

"Це наша посадка": штурмовики показали відео боїв на Бахмутському напрямку

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Воїни продовжують звільняти Україну метр за метром Новина оновлена 14 жовтня 2023, 15:31
Воїни продовжують звільняти Україну метр за метром. Фото https://t.me/ab3army

Всі відео у фільмі були зняті від першої особи

Третя штурмова бригада показала другу частину документального фільму "Наступ". Воїни розповіли та показали, в яких умовах кілька місяців вели наступальну операцію у напрямку Бахмута.

Відео опубліковано на YouTube-каналі бригади. Усі кадри, показані в ньому, були зняті на GoPro-камери штурмовиків та БПЛА.

Як сказано в описі фільму, перед бійцями підрозділу поставили завдання взяти ворожі позиції на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Штурмовикам довелося відбивати позиції у ворога на ділянці завдовжки 7,1 км.

Участь в операції брали бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів та 1-го мехбату. З боку ворога – 57 мотострілецька бригада рф та ув’язнені з бригади "шторм z", які в результаті настання 3 ОШБр зазнали великих втрат.

"Це – наша посадка! Наша земля!" – кажуть бійці під час просування вперед.

На кадрах видно бліндажі та нори противника, які штурмовики зачищали після завоювання, стрілецькі та ближні бої, евакуацію побратимів, взяття полонених та втечу з позицій залишків окупантів.

В результаті успішних штурмів на Бахмутському напрямку було вбито 254 російських солдати, 444 отримали поранення, а 12 вдалося взяти в полон. Крім того, воїни знищили 51 одиницю автомобільної та броньованої техніки та інше озброєння окупантів. Штурмовикам 3-ї ОШБр вдалося закріпитися на березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Взяття плацдарму відкрило шлях для визволення села Андріївка. Бійці 3-ї ОШБр 15 вересня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни посилено намагаються штурмувати Авдіївку. Такої кількості ворожих атак у цьому напрямі був початку вторгнення.

Теги:
#Донецька область #Штурм #Андріївка #Бахмут