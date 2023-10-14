"Це наша посадка": штурмовики показали відео боїв на Бахмутському напрямку

Всі відео у фільмі були зняті від першої особи

Третя штурмова бригада показала другу частину документального фільму "Наступ". Воїни розповіли та показали, в яких умовах кілька місяців вели наступальну операцію у напрямку Бахмута.

Відео опубліковано на YouTube-каналі бригади. Усі кадри, показані в ньому, були зняті на GoPro-камери штурмовиків та БПЛА.

Як сказано в описі фільму, перед бійцями підрозділу поставили завдання взяти ворожі позиції на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Штурмовикам довелося відбивати позиції у ворога на ділянці завдовжки 7,1 км.

Участь в операції брали бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів та 1-го мехбату. З боку ворога – 57 мотострілецька бригада рф та ув’язнені з бригади "шторм z", які в результаті настання 3 ОШБр зазнали великих втрат.

"Це – наша посадка! Наша земля!" – кажуть бійці під час просування вперед.

На кадрах видно бліндажі та нори противника, які штурмовики зачищали після завоювання, стрілецькі та ближні бої, евакуацію побратимів, взяття полонених та втечу з позицій залишків окупантів.

В результаті успішних штурмів на Бахмутському напрямку було вбито 254 російських солдати, 444 отримали поранення, а 12 вдалося взяти в полон. Крім того, воїни знищили 51 одиницю автомобільної та броньованої техніки та інше озброєння окупантів. Штурмовикам 3-ї ОШБр вдалося закріпитися на березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Взяття плацдарму відкрило шлях для визволення села Андріївка. Бійці 3-ї ОШБр 15 вересня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни посилено намагаються штурмувати Авдіївку. Такої кількості ворожих атак у цьому напрямі був початку вторгнення.