Захистить від дронів і та ракет: ЗСУ отримають нове сучасне озброєння (фото та відео)

Система розроблена німецькою компанією Rheinmetall Air Defense

Найближчим часом Україна отримає нову партію зенітно-ракетних комплексів Skynex. Передачу цього озброєння раніше анонсував Німецький концерн Rheinmetall.

Надання двох систем Skynex було оголошені в рамках військової підтримки України Німеччиною, повідомило польське видання Defence24. За неофіційною інформацією, одну із них вже мали доставити до нашої країни.

Skynex — система ППО, розроблена німецькою компанією Rheinmetall Air Defense. Комплекс дебютував на паризькій виставці Eurosatory 2016. Його завдання — ліквідація засобів повітряного нападу на відстані до 4 км. Він може працювати як в стаціонарному режимі (після зняття з носія у вигляді вантажівки RMMV HX), так і в самохідному режимі. Це підвищує його гнучкість порівняно з рішеннями попереднього покоління, такими як ЗРК Mantis, також створений Rheinmetall.

Кожна система складається з чотирьох баштових модулів Skyranger з 35-мм автоматичною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk3, доповнених системою управління з оптико-електронною головкою Skymaster і тривимірною радіолокаційною станцією X-TAR3D. Окрім самої системи користувачеві також будуть доставлені вантажівки RMMV HX. Вартість контракту мала становити приблизно 182 млн євро.

Skynex на вантажівці

Гармата Skynex з теоретичною скорострільністю 1050 пострілів на хвилину може ефективно боротися з широким спектром цілей. Існує кілька типів снарядів. Наприклад, є снаряди Ahead із програмованим вибухом. Програмування відбувається за частки мікросекунди за допомогою індуктивної котушки у дульному гальмі. У такого снаряда 152 ударні елементи. Вони утворюють хмару ураження, що збільшує ймовірність знищення повітряної цілі.

Гармата Skynex

Своєю чергою РЛС здатна виявляти засоби повітряного нападу на відстані від 25 до 55 км (залежно від цілі). Завдяки цьому система може ефективно боротися з невеликими об'єктами (включаючи безпілотники, крилаті ракети та мінометні снаряди), забезпечуючи комплексну протиповітряну оборону дуже малої дальності.

Крім того, Skynex дозволяє інтегрувати радари різних виробників. Він має модульну архітектуру, завдяки чому його можна оснащувати різними засобами протиповітряної оборони, наприклад, сімейства Skyshield і Skyguard.

Нагадаємо, у квітні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.