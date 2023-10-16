СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук для Forbes: "Стабільна команда та прозора діяльність — запорука стійкості компанії"

Стабільна команда досвідчених управлінців "Моршинської" подвоїла масштаби її бізнесу у 2004-му, в наступні роки вивела її на перше місце в галузі виробництва напоїв і води, провела компанію крізь виклики пандемії та війни і готова довести її ринкову вартість до пів мільярда доларів США.

Нині IDS Ukraine — прозора компанія з міжнародними стандартами бізнесу, яка стоїть в одному ряду з такими міжнародними FMCG-гігантами, як Nestle, Danone, PepsiCo та Coca-Cola.

Про це розказав СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в ефірі Business Breakfast із головним редактором Forbes Ukraine Володимиром Федоріним. Як відомо, у 2013 році Forbes Ukraine назвав керівника компанії-виробника "Моршинської" найкращим СЕО України.

"IDS Ukraine — це лідер ринку напоїв. Ця компанія буде входити в десятку європейських лідерів, стане в один ряд з такими монстрами, як Danone і Nestle. Я прийшов в цю компанію в 2004 році з тим, щоб за три роки вона стала у два рази більшою і була продана стратегічному інвестору. Це ми ще не реалізували, але можемо", — сказав Марко Ткачук.

За його словами, запорука сталого зростання IDS Ukraine та її брендів, які займають 40% ринку води та напоїв, — багаторічна стабільна команда професіоналів. "Ми завжди ставили на людей. Досвід показав, що це не гасло. Люди роблять бізнес — це є надзвичайна реальність. І не раз ми говорили, що наша команда управлінців працює тут 19 років разом", — пояснив СЕО IDS Ukraine.

Марко Ткачук наголосив, що компанія працює за стандартами прозорості, прийнятими серед глобальних бізнес-флагманів. IDS Ukraine проходили до війни регулярні аудити у світових компаній "великої четвірки".

Головною метою на цей час компанія визначає збереження нормальної діяльності, яка допоможе підтримувати країну у протистоянні ворогу, долати гуманітарні виклики війни, зберегти інвестиційну привабливість IDS Ukraine: "Втримати цей актив, працюючи на хорошому рівні, щоб розвиватися, платити податки. Цілі держави, менеджменту і непідсанкційних акціонерів повністю співпадають: ми хочемо зберегти працюючий актив. Ми хочемо, щоб він працював, щоб держава мала що продати, заробити нормальні гроші і вкласти їх у відбудову економіки".

"Ми могли б розігнати [капіталізацію] компанії до пів мільярда [доларів США]. Дайте нам час — ми це зробимо", — сказав Ткачук, відповідаючи на запитання, скільки може коштувати IDS Ukraine.

Навіть попри складні обставини воєнного часу менеджмент IDS Ukraine майже повернув довоєнні обсяги бізнесу, має плани з розширення ринків, впровадження інноваційних продуктів та експорту. На цей час "Моршинська" провела необхідні трансформації, які дозволять на системній основі запускати нові продукти та займати нові ринки: "Війна трошки поміняла плани, але ми маємо можливості експериментувати — це постійний рух, проби та експерименти, інновації для нас і для ринків. Постійний рух вперед потребує такого експериментаторства".

За словами Ткачука, компанія має серію продуктів, які невдовзі випустить на ринок.