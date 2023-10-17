Держава повинна сприймати ветеранів війни як найцінніший ресурс - Юрій Гудименко

На думку військового, Україні варто перебудувати ставлення до учасників бойових дій

Обов'язок держави — подбати про якісну соціалізацію, навчання та монетизацію пільг для ветеранів, адже вони — найцінніший ресурс для країни.

Про це в програмі "Шах і мат" на телеканалі "Відкритий" у Дніпрі розповів військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Ветеран — це ідеальний громадянин, який вирішив, що свобода і життя держави набагато важливіші, ніж його життя. Держава це ігнорує. З моєї точки зору, ветерани — це ресурс №1 для держави. Це люди, які були готові за Україну померти. Вони з меншою ймовірністю поїдуть в іншу країну, їхні діти з більшою ймовірністю будуть патріотами України", — запевнив Юрій Гудименко.

Він закликав державні інституції працювати комплексно та продумувати системну соціальну політику щодо ветеранів уже зараз.

"Ветерани потрапляють для держави в таку собі "копілочку", де написано "пільговики". Це винахід із радянських часів: ветерану треба дати якісь пільги, компенсації, щоби він зник з очей. Цей підхід механістичний: люди нас захищали — ми дамо їм субсидію 25%. При цьому ігнорується питання соціалізації ветеранів", — окреслив проблему Гудименко.

За словами військового, держава має не роздавати подачки, а зробити все для сприятливих умов адаптації, саморозвитку, побудови власного бізнесу та навчання дітей ветеранів.

"Нам потрібно повністю перебудувати відношення до ветеранів. Всі міністерства, Верховна Рада мають рухатися в одному напрямку і брати до увагу монетизацію. Тобто не пільги, а гроші, які можна інвестувати в себе, в родину, в розбудову. Наступне — це освіта, можливості для профорієнтації. Третє — соціалізація, в тому числі комфортні умови для психологічної реабілітації", — підсумував Гудименко.