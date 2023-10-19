"Знали, що війна їх може розлучити": під час обстрілу Запоріжжя загинула зворушлива молода пара (фото)

Російські терористи завдали удару, коли у місті всі спали

У ніч на 18 жовтня російські окупанти обстріляли Запоріжжя ракетами С-300, внаслідок чого було частково зруйновано житловий багатоповерховий будинок. Рятувальники знайшли тіла п’ятьох загиблих, серед яких подружня пара Данила Коваленка та Діани Гайдукової.

Як пише OBOZREVATEL з посиланням на родичів загиблої пари, 23-річний Данило та 20-річна Діана одружилися минулої осені, при цьому пропозиція була зроблена у бомбосховищі.

"Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину", — зазначила троюрідна сестра Діани.

У момент прильоту пара перебувала у будинку батьків Данила. Його батько отримав поранення, але зміг дістати сина з-під уламків і намагався допомогти йому, мати хлопця теж вижила і зараз перебуває в лікарні. Дівчину ж знайшли набагато пізніше, на той момент вона вже була мертва.

Родичка повідомила, що Діана працювала у кав’ярні баристій, а Данило був музикантом та грав на гітарі.

"Я звертаюся до всіх, прошу допомогти! Цій сім’ї потрібна допомога. У них величезна втрата! Помер син та кохана людина, великий друг і просто світла, талановита особистість. Його мама поранена, їй потрібні гроші на лікування", — написала родичка.

Усі, хто захочуть допомогти цій сім’ї, можуть перерахувати кошти на картку 5375 4112 0910 7551, Монобанк send.monobank.ua/jar/7xBSKFqFyd .

Як повідомлялося раніше, 18 жовтня росіяни влаштували обстріли не тільки Запоріжжя, але також вдарили по Дніпру та Харкову. При цьому в останньому після вибухів виникли перебої зі світлом.