Для історії вони безцінні: в Україну повернули унікальні артефакти, вік яких сягає 2-5 тисяч років (відео)

Доля цінних предметів старовини буде визначена пізніше, після вивчення та реставрації

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" урочисто розпакували дві посилки зі США, в яких були 14 старовинних предметів – мечі, шаблі, бойові сокири, наконечники списів тощо. Частину з них із з Краснодарського краю до Америки намагався переслати громадянин рф. В США зацікавились вмістом посилки і запросили для оцінки фахівців, які й визначили: це – речі, що походять з території України.

Як повідомляє Мінкульт, на початку березня 2023 року американська сторона передала Україні кремінну сокиру періоду пізнього енеоліту — ранньої бронзи (ІІІ – поч. ІІ тисячоліття до н.е.), дві залізні шаблі та залізний меч доби середньовіччя (VIII-ХІІІ ст.). У вересні 2023 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до США було передано ще низку археологічних предметів.

Посилки прийши з Посольства України в США

Найстаріший артефакт із переданої колекції – частина шліфованої сокири періоду раннього енеоліту. Також у колекції декілька шабель та сокир.

"Вартість цих речей на аукціоні може складати 20-30 тис. доларів, але для історії вони безцінні," – зазначив в.о. гендиректора НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

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Операція стала результатом успішної взаємодії Міністерства культури й інформаційної політики, Служби зовнішньої розвідки, Посольства України в США, Національного музею історії та Інституту археології НАН України.

Цю колекцію передають на тимчасове зберігання в Лавру, предмети відреставрують, але їх подальшу долю визначить пізніше – у фонди якого саме українського музею передадуть. Можливо, вони поповнять фонди розграбованих музеїв півдня України.

На фото - всі 14 предметів, повернутих до України

Окрім того, Україна отримала остаточне рішення Нідерландів по колекції т.з. "скіфського золота", тобто золотих артефактів з окупованого Криму, які були предметом судового спору з росією.

"Це рішення було прийнято Верховним судом Нідерландів 9 червня. Сподіваємось, що найближчим часом колекція, виставлена в Нідерландському музеї, буде повернута в Україну. Мінкульт спільно з партнерами з Нідерландів зараз здійснює всі заходи, що ця колекція була повернута", – зазначив в.о. міністра культури й інформполітики Ростислав Карандєєв.

Після повернення колекція також буде зберігатись на території Києво-Печерської лаври.