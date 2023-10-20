Для истории они бесценны: в Украину вернули уникальные артефакты, возраст которых достигает 2-5 тысяч лет (видео)

Судьба ценных предметов старины будет определена позже, после изучения и реставрации

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" торжественно распаковали две посылки из США, в которых находились 14 старинных предметов – мечи, сабли, боевые топоры, наконечники копий и т.д. Их из Краснодарского края в Америку пытался переслать гражданин России. В США заинтересовались содержанием посылки и пригласили для оценки специалистов, которые и определили: это вещи, происходящие с территории Украины и они уникальны.

Как сообщает Минкульт, в начале марта 2023 года американская сторона передала Украине кремневый топор периода позднего энеолита — ранней бронзы (III – нач. II тысячелетия до н.э.), две железные сабли и железный меч времен средневековья (VIII-XIII вв.). В сентябре 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США был передан ряд археологических предметов.

Посылки пришли из Посольства Украины в США

Самый старый артефакт из переданной коллекции – часть шлифованного топора периода раннего энеолита. Также в коллекции несколько сабель и топор.

"Стоимость этих вещей на аукционе может составлять 20-30 тыс. долларов, но для истории они бесценны", — отметил и.о. гендиректора ЧП "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

"Телеграф" запечатлел уникальную археологическую "распаковку"

Операция явилась результатом успешного взаимодействия Министерства культуры и информационной политики, Службы внешней разведки, Посольства Украины в США, Национального музея истории и Института археологии НАН Украины.

Эту коллекцию передают на временное хранение в Лавру, предметы отреставрируют, но их дальнейшую судьбу определит позже – в фонды украинского музея передадут. Возможно, они пополнят фонды разграбленных музеев юга Украины.

На фото — все 14 предметов, возвращенных в Украину

Кроме того, Украина получила окончательное решение Нидерландов по коллекции т.н. "скифского золота", то есть золотых артефактов из оккупированного Крыма, являвшихся предметом судебного спора с россией.

"Это решение было принято Верховным судом Нидерландов 9 июня. Надеемся, что в ближайшее время коллекция, выставленная в Нидерландском музее, будет возвращена в Украину. Минкульт совместно с партнерами из Нидерландов сейчас предпринимает все меры, что эта коллекция была возвращена", – отметил и.о. о. министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев.

После возвращения коллекция будет храниться на территории Киево-Печерской лавры.