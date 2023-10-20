Для истории они бесценны: в Украину вернули уникальные артефакты, возраст которых достигает 2-5 тысяч лет (видео)
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Судьба ценных предметов старины будет определена позже, после изучения и реставрации
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" торжественно распаковали две посылки из США, в которых находились 14 старинных предметов – мечи, сабли, боевые топоры, наконечники копий и т.д. Их из Краснодарского края в Америку пытался переслать гражданин России. В США заинтересовались содержанием посылки и пригласили для оценки специалистов, которые и определили: это вещи, происходящие с территории Украины и они уникальны.
Как сообщает Минкульт, в начале марта 2023 года американская сторона передала Украине кремневый топор периода позднего энеолита — ранней бронзы (III – нач. II тысячелетия до н.э.), две железные сабли и железный меч времен средневековья (VIII-XIII вв.). В сентябре 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США был передан ряд археологических предметов.
Самый старый артефакт из переданной коллекции – часть шлифованного топора периода раннего энеолита. Также в коллекции несколько сабель и топор.
"Стоимость этих вещей на аукционе может составлять 20-30 тыс. долларов, но для истории они бесценны", — отметил и.о. гендиректора ЧП "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.
Операция явилась результатом успешного взаимодействия Министерства культуры и информационной политики, Службы внешней разведки, Посольства Украины в США, Национального музея истории и Института археологии НАН Украины.
Эту коллекцию передают на временное хранение в Лавру, предметы отреставрируют, но их дальнейшую судьбу определит позже – в фонды украинского музея передадут. Возможно, они пополнят фонды разграбленных музеев юга Украины.
Кроме того, Украина получила окончательное решение Нидерландов по коллекции т.н. "скифского золота", то есть золотых артефактов из оккупированного Крыма, являвшихся предметом судебного спора с россией.
"Это решение было принято Верховным судом Нидерландов 9 июня. Надеемся, что в ближайшее время коллекция, выставленная в Нидерландском музее, будет возвращена в Украину. Минкульт совместно с партнерами из Нидерландов сейчас предпринимает все меры, что эта коллекция была возвращена", – отметил и.о. о. министра культуры и информполитики Ростислав Карандеев.
После возвращения коллекция будет храниться на территории Киево-Печерской лавры.