Тепло триватиме недовго: як наступного тижня зміниться погода в Україні

Погода в Україні стабільно осіння з рідкими днями прояснення та дощами

Визначати прогноз погоди — завдання не з легкий і синоптики іноді помиляються з датами. Очікуючі різкого похолодання вже на цих вихідних вони трохи схибили, адже за оновленим прогнозом суттєве зниження температури заплановане в Україні з понеділка, 23 жовтня.

Як повідомляє сайт Укргідрометцентру, понеділок 23 жовтня буде ще більш-менш теплим. В більшості областей окрім зниження температури, яке поки що омине південну та східну частину країни, очікуються незначні опади. Найпрохолодніше буде на півночі та північному заході. Вдень тут прогріється повітря до +16 тепла.

Прогноз погоди на 23 жовтня

Вже на наступний день, 24 жовтня синоптики обіцяють зниження температури в південних до + 18 та східних областях до +14 вдень. Місцями в Україні дощитиме, однак здебільшого очікується хмарність з проясненнями.

Прогноз погоди на 24 жовтня

В середу 25 жовтня хмарність з проясненнями збережеться тільки в Криму, на Одещині та Луганщині. Решту території накриють опади. Найбільш інтенсивними вони будуть на заході, півночі та в центрі України. В Ужгороді сонце взагалі марно чекати з-за хмар, вважають синоптики.

Прогноз погоди на 25 жовтня

Сайт pogoda.meta.ua повідомляє, що в четвер 26 жовтня на території України температура повітря коливатиметься від +8 у Чернігові до +20 в Криму. Здебільшого очікується вдень +12 — +15 в залежності від області.

Прогноз погоди на 26 жовтня

П'ятниця, 27 жовтня продовжить тенденцію зниження температури. Поки на півдні ще можна очікувати тепла, в Чернігові на півночі вдень — до +7. В Харкові до +9, а в Сумах — максимум +5.

Погода на 27.10 по містах України Погода на 27.10 по містах України

В столиці України останні дні жовтня очікуються вельми дощовими. На кінець наступного тижня у Киві прогнозують не тільки зниження погоди, а й активні опади. Пік дощів припаде на п'ятницю, обіцяє meteofor.

Погода в Києві на 10 днів

Раніше "Телеграф" розповідав про очікування від погоди взимку. Грудень не буде надто морозним, впевнені синоптики, адже клімат в Україні міняється.