"Шахеди" знову кошмарили Україну всю ніч: вибухи чули у чотирьох областях

Дрони летіли з півдня на північ та захід

росіяни знову масовано атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Крім того, у ніч проти 23 жовтня українців попереджали про ракетну небезпеку.

"Телеграф" зібрав усю інформацію про те, де вночі було неспокійно. Зокрема, вибухи чули на Одещині, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Жителів Одеської області про атаку дронів попередили після опівночі. Вже після першої години ночі в регіоні чули вибухи, моніторингові пабліки писали про роботу ППО.

Після другої години ночі про роботу ППО повідомили у Кіровоградській області. Тоді ж моніторинги написали, що "шахеди" рухаються по території області у напрямку півночі.

Близько 5:30 про вибухи повідомили у Хмельницькій області, місцева влада підтвердила удар. Приблизно в цей час була інформація про роботу ППО в Дніпропетровській області.

Офіційно про роботу захисників неба повідомлять Повітряні сили та регіональна влада.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 21 жовтня росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Харківській області, загинули шестеро людей.